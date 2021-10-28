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Сечин предупредил о последствиях ошибок в области климатической политики

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин считает, что весьма высоки риски новых судебных климатических исков, подобных истории с Shell. Об этом он рассказал в своем докладе «Необходимость структурных изменений в экономике и будущее энергетики», состоявшемся в рамках 14 Евразийского экономического форума в Вероне

«Этот год наглядно показал, что ошибочные решения в области климатической политики могут привести к серьезным негативным последствиям для всей мировой экономики и общества. На этом фоне все сильнее звучат требования об отказе от инвестиций в нефть и газ. Создается впечатление, что в отдельных случаях сторонники скорейшего ухода от ископаемых топлив игнорируют риски неминуемой разбалансировки рынков», — заявил Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» напомнил, что Нидерландский суд в Гааге обязал Shell сократить выбросы более значительно и гораздо быстрее, чем предусматривает стратегия компании, одобренная акционерами. Компанию обвинили в «ненадлежащем общественном поведении» и нарушении прав человека. Сечин отметил, что суду пришлось сослаться на права человека, так как объективно невозможно прийти к однозначному выводу о том, на сколько компания виновна в глобальном изменении климата.

«Под риском находятся не только нефтегазовые компании, но также банки и инвесторы, которым фактически может быть запрещено инвестировать в нефть и газ. Таким образом, помимо экономической системы координат внедряется альтернативная система, строящаяся на климатическом давлении и даже шантаже, исключающая базовый принцип экономической эффективности. При этом игнорируется социальная ответственность игроков рынка, от которой во многом зависит благосостояние людей в целом», — заявил он.

Он также отметил, что давление со стороны климатических активистов вынуждает компании сокращать инвестиции в добычу, а это сокращает их будущие доходы и создает риски в отношении стабильности долгосрочного обеспечения спроса на нефть и газ.

«Риски, которые несет отказ от нефти, а также от низкоуглеродной газовой генерации, и от использования угля должны быть справедливо оценены. Вынужденное возвращение к углю для гарантированного обеспечения стабильности производства электроэнергии заставляет переосмыслить не только сроки, но и необходимость декларируемого полного отказа от традиционной генерации», — заключил Игорь Сечин.

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