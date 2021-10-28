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Польская PGNiG просит Россию снизить цены на газ по Ямальскому контракту

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Польская энергетическая компания PGNiG подала заявку на уменьшение цены на газ по Ямальскому контракту. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В документе говорится, что PGNiG продолжает свои усилия по пересмотру условий стоимости поставок газа по долгосрочному контракту с российской компанией »Газпром».

28 октября польская компания направила письмо в «Газпром» и «Газпром экспорт» с прошением изменить цены на газ, поставляемый в соответствии с так называемым Ямальским контрактом от 25 сентября 1996 года, «чтобы текущая рыночная ситуация могла быть учтена в процессе пересмотра условий».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия, которая является крупнейшим поставщиком газа в Европу, может снизить цены на топливо для европейского региона на 60% в долгосрочной перспективе. Отмечалось, что Москва хочет, чтобы газ в Европе стоил около $300-400 за одну тысячу кубометров, поскольку это поможет России сохранить контроль над энергетическим рынком континента несмотря на то, что такие страны, как Великобритания и Польша, переходят на более чистые источники энергии.

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