Россияне стали покупать больше фальшивой крови и париков на Хэллоуин

За две недели до Хэллоуина спрос на гримы, карнавальные костюмы, маски, бутафорию у россиян вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики Wildberries, изучив 31,5 млн заказов (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Карнавальные парики стали покупать в 8 раз чаще, траты на покупку тематических костюмов выросли почти на 20% до 1300 рублей.

Продажи искусственной крови для создания устрашающих тематических образов выросли в 2,5 раза, искусственной паутины — в 6 раз, а также бутафорских клыков и вампирских зубов - в 3,5 раза по сравнению с 2020 годом.

Самым популярным образом на Хэллоуин, по данным Wildberries, у россиян стал «Чумной доктор». После него идут образы эльфов, ведьм, вампиров, а также персонажей анимационных и художественных фильмов: Харли Квин из «Отряда Самоубийц», злодея из «Крика» и Фредди Крюгера из «Кошмара на улице Вязов».

Между тем в пресс-службе компании «Авито» «Газете.Ru» сообщили, что, по данным сервиса, самым популярным нарядом для вечеринки на Хэллоуин у россиян стали костюмы героев сериала «Бумажный дом» — красные комбинезоны и маски Сальвадора Дали.

Ранее стало известно, что каждый десятый россиянин готовится к нерабочим дням: мужчины закупают алкоголь и товары для ремонта, женщины делают стрижки и маникюр.