Туроператоры рассказали, куда отправятся россияне в нерабочие дни

Во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября самыми популярными направлениями внутри России стал Краснодарский край, на который приходится до половины продаж всех билетов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Одна из важных причин – на фоне других регионов Краснодарский край не вводил новых значительных ограничений на период нерабочих дней», — говорит генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

На втором месте по популярности — Московская область. Местные отели спокойно могут принимать туристов, и ограничений у них в этом плане нет. На Подмосковье приходится около 20% всех продаж билетов в период с 30 октября по 7 ноября. Также в рейтинге направлений у россиян оказались Кавминводы, Крым, Санкт-Петербург и Казань.

В топе по количеству аннуляций на первых местах оказались Севастополь, Крым, Калининград, Москва, Санкт-Петербург и Кавминводы. В основном на этих направлениях пострадал сегмент групповых экскурсионных туров.

Аннуляции происходят из-за того, что туристы опасаются заболеть коронавирусом, подогревает отрицательный настрой и информационный фон, так как многие регионы дали понять, что не ждут туристов на ноябрьские нерабочие дни, отмечают эксперты.

Ранее генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что на волне роста случаев COVID-19 в России отдельные государства могут ввести в 2021 году дополнительные ограничения для российских туристов.