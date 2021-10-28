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Россияне мечтают построить любовь с сотрудниками сферы нефти и газа

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Depositphotos

Россияне хотели бы завести любовные отношения с сотрудниками нефтегазовой сферы, около 18% респондентов отметили ее как наиболее возможную для поиска любви. Об этом сообщается в исследовании сервисов Работа.ру и ЮMoney.

На втором месте по популярности оказалась IT-отрасль, которую отметили 17% респондентов. На третьем – производство и промышленность, 16% участников исследования хотели бы найти объект симпатии именно там. 15% хотели бы любви с банкирами и финансистами. На пятом месте оказалась медицина, где хотели бы найти своих вторых половинок 13% опрошенных.

Надеются найти любовь в сфере образования 8%, в маркетинге и рекламе - 6%, столько же в сфере ресторанного бизнеса. О перспективе найти отношения в сфере журналистики задумывались лишь 3% респондентов, а в ретейле — всего 2%.

При этом 68% респондентов из всего числа опрошенных указали, что уже находятся в отношениях. Самое большое количество холостяков можно встретить в сфере производства и промышленности — работу там отметили 15% опрошенных, у которых нет никаких отношений.

Ранее сообщалось, что чаще всего в России увольняют с работы за то, что человек совершил аморальный поступок или находится в плохих отношениях с коллективом.

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