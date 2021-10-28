ТПП выступила против сокращения расходов бюджета на здравоохранение в пандемию

Торгово-промышленная палата (ТПП) России выступила против сокращения расходов на здравоохранение в федеральном бюджете ввиду пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заключение ТПП по проекту закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

Этот документ направлен главой палаты Сергеем Катыриным председателю комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

В палате отметили, что этот пункт бюджета является «вызывающим сомнение».

Катырин указал на сохраняющуюся неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, рост смертности от COVID-19, а также хроническое недофинансирование сферы здравоохранения в периоды бюджетной консолидации. В заключении говорится, что сокращение расходов по указанному направлению противоречит задаче народосбережения в рамках концепции национальной безопасности Российской Федерации.

Ассигнования по разделу «Здравоохранение» в будущем году составят 1 243 465,8 млн рублей, в 2023 году — 1 210 775,9 млн рублей, в 2024 году — 1 237 932,4 млн рублей. Доля расходов федерального бюджета по этой статьей в 2022 году по сравнению с 2021 годом уменьшится на 0,3% до 5,3%.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» поддержит принятие бюджета в первом чтении. Также министр финансов Антон Силуанов поблагодарил «Единую Россию» за поддержку бюджета. По его словам, фракция поставила задачу достаточного финансирования здравоохранения, образования, соцобеспечения.

Также в свердловском Минздраве прокомментировали фото из детской больницы с облупившимися стенами. На стационарное отделение детской больницы №2 в Нижнем Тагиле пожаловались пациенты в соцсетях. В Минздраве региона сообщили «Газете.Ru», что помещения действительно требуют ремонта, но когда на эти цели выделят деньги из бюджета неизвестно.