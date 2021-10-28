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Счетная палата заявила о низком качестве бюджетного планирования в регионах

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Счетная палата выявила низкое качество бюджетного планирования в регионах. Также в ведомстве пришли к выводу о необходимости совершенствования системы организации контроля за использованием дотаций из федерального бюджета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Счетной палаты.

В документах указывается, что регионы обязаны были направлять «ковидные» дотации на компенсацию недополученных налоговых и неналоговых доходов. По этим средствам они должны были ежеквартально отчитываться перед Минфином.

«Однако соответствующая работа зачастую носила формальный характер», — сказано в материалах.

В Счетной палаты указали, что, например, в Хабаровском крае обнаружена тенденция завышать планируемый показатель дефицита регионального бюджета. Аналогичные ситуации сложились в Забайкальском крае и Магаданской области.

Ранее стало известно, какие регионы получат крупнейшие дотации в 2021 году. Росстат также решил усовершенствовать способы оценки финансового положения россиян, так как действующие методы сбора и обработки информации по социально-демографическим вопросам требуют постоянного развития.

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