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Отдающим половину дохода на погашение долгов россиянам дали советы

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов рассказал, что российские граждане сегодня направляют на оплату своих финансовых обязательств перед банками и МФО почти половину своего годового дохода. Об этом пишет «МК». Общий размер долга граждан достиг 23,9 трлн рублей. Эксперты дали советы, как разобраться с погашением задолженности.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» укала, что закредитованность является следствием падения реальных доходов населения, продолжающегося уже седьмой год. Другим фактором является доступность кредитов и займов, в том числе, и ненадежным заемщикам. Мильчакова добавила, что долговую нагрузку ни в коем случае нельзя увеличивать до уровня, превышающего половину ежемесячного дохода.

По словам эксперта, если человек отдает банкам 40% ежемесячного дохода, то стоит как можно скорее задуматься о том, как эту нагрузку снизить. Мильчакова дала следующие советы: взять временную подработку или проектную работу, от которой будет постоянный доход на уровне ежемесячной зарплаты, или рефинансировать кредит в другом банке под меньший процент.

Также, по словам эксперта, есть третий вариант. Это добиться на основной работе повышения зарплаты либо выплаты бонусов.

Мильчакова указала, что лучше всего, прежде, чем брать кредит, хорошо подумать — может быть, есть возможность накопить собственные средства, или, наоборот вложить деньги в надежные организации под процент.

Старший вице-президент, директор департамента управления рисками банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич посоветовал россиянам, которые нуждаются в займах, вместо них лучше обзавестись кредитной картой с беспроцентным периодом.

Шабашкевич добавил, что если человека берет кредит, то пусть лучше это будет на максимальный доступный срок — обычно это 5 лет. Это дает гибкость с досрочным погашением.

Ранее сообщалось, что россиянин взял пять кредитов, чтобы отдать мошенникам 9 млн рублей

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