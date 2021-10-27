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Молдавия и «Газпром» провели переговоры по условиям нового контракта

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Aurel Obreja/AP

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в среду провели переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику. Об этом сообщается на сайте газовой компании.

«Сегодня в Санкт-Петербурге Алексей Миллер, вице-премьер Молдовы Андрей Спыну и председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику и текущим вопросам взаимодействия «Газпрома» и «Молдовагаза», — говорится в публикации.

При этом, подробности об итогах проведенных переговоров в сообщении «Газпрома» не приводятся.

Ранее стало известно, что двухдневные российско-молдавские переговоры по газу, которые проходили у замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, завершились безрезультатно. Российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной скидки в размере 25%, но молдавская делегация настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной. В этих условиях подписание нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября весьма сомнительно и есть высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдавию после этой даты.

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