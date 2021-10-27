Германию предупредили о возможном дефиците продуктов и топлива, как в Британии

Германия может столкнуться с теми же проблемами, которые переживает сейчас Великобритания. Об этом сообщает канал Welt, перевод материала которого опубликовал ИноТВ.

Сейчас в стране, по данным канала, не хватает 1,2 миллиона рабочих. Дефицит кадров коснулся 70 процессий, и может привести к пустым полкам супермаркетов и длинным очередям у автозаправок. В некоторых сферах нехватка работников ощущается особенно остро. Например, в стране не хватает 18 тысяч социальных работников и социальных педагогов. Сложная ситуация и в области ухода за пожилыми и больными людьми. А из-за недостатка 13 200 сантехников и специалистов получение этих услуг для граждан может занять продолжительное время.

Будущие немецкие власти надеются решить проблему при помощи увеличения трудовой миграции. Одной из причин кадрового голода называется непривлекательность части профессий. К примеру, по данным Федерального статистического ведомства, в прошлом году в Германии водитель грузового автомобиля получал всего лишь 14,2 евро в час без вычетов и налогов.

«По сути, нужно предельно упростить приезд в Германию и поиск здесь работы. И устранить перед предприятиями бюрократические преграды», — считает эксперт из Института немецкой экономики Александр Бурштедде.

Недавно британская экономика столкнулась с серьезными проблемами из-за нехватки рабочей силы. Они начались с сельского хозяйства и гостиничного бизнеса после того, как страна вышла из Евросоюза. Теперь дефицит персонала распространился на весь сектор среднего бизнеса. Более 25% из 500 опрошенных британских компаний рассказали о снижении производственных мощностей из-за нехватки персонала. Многие из них рассматривают варианты сокращения производства и увеличения цен.

Учитывая, что производственные мощности будут сокращаться, потребители почувствуют последствия уже через несколько месяцев в виде значительного увеличения цен на ряд товаров.