Сбер вошел в топ крупных индустриальных партнеров, принявших у себя студентов Сколтеха на стажировку

Сбер вошел в топ крупных индустриальных партнеров, которые приянли у себя студентов Сколтеха на стажировку по программе производственной практики Industrial Immersion. 14 студентов магистратуры программ «Науки о данных» и «Информационные науки и технологии» выбрали для стажировки проекты Сбера. Площадками для практики выступили компании, входящие в экосистему Сбера.

«Мой проект в Сбербанке был связан с выбором оптимальной стратегии взаимодействия с клиентом. За время практики мы успели детально проанализировать данные, предложить несколько вариантов решения и обсудить с заказчиком планы по развитию продукта. Мне было интересно погрузиться в рабочий процесс и пройти через основные стадии разработки модели для задач банка. Я очень благодарна своему наставнику и коллегам за их помощь в адаптации и решении нетривиальных задач», — рассказала студентка Екатерина Орлова.

Сколтех и Сбер год от года наращивают сотрудничество. Компанию и институт объединяет большое количество проектов и инициатив.

«У Сбера есть ряд сложных задач, которые можно решить только в сотрудничестве с научными институтами. Партнерство со Сколтехом — наиболее эффективный способ находить решение некоторых из них. Наша совместная работа идет по разным направлениям — от искусственного интеллекта и робототехники до исследований климатических изменений — и в разных форматах: это лаборатории, стажировки, совместные статьи и научные семинары», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Руководитель совместной лаборатории Сколтех — Сбербанк Алексей Зайцев подчеркнул, что благодаря Сберу в России появляются новые продукты, которые могут успешно конкурировать на международном рынке, улучшается качество жизни населения.

«Сбер — одна из ведущих технологических компаний в России. Он успешно работает не только в традиционной банковской отрасли, но и в рамках большого количества продуктов в экосистеме. Сбер и Сколтех плодотворно сотрудничают в большом количестве направлений, совместно успешно решают разные задачи, связанные с обработкой данных и машинным обучением. Естественное продолжение сотрудничества — летние стажировки студентов и дальнейшее устройство на работу в Сбер выпускников. Летние стажировки позволяют познакомиться с реальными процессами в ведущей индустриальной компании, поработать над интересными задачами в коллективах из экспертов высочайшего уровня», — рассказал он.