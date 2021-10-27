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Молдавия объявила тендер на закупку дополнительных 1,5 млн кубометров газа

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Молдавия объявила тендер на закупку дополнительных 1,5 млн кубометров газа в качестве пробной партии для поддержания давления в газотранспортной системе, сообщается на сайте компании Energocom.

«Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям поручила Energocom закупить газ, который будет поставляться к молдавской границе. Сегодня Energocom приглашает поставщиков представить предложение для третьего тендера, объем закупки составит 1,5 млн кубометров», — указано в тендере.

Предыдущие тендеры выиграла польская компания PGNiG и нидерландская Vitol. Объем газа, который будет поставлен для поддержания ГТС Молдавии в рабочем состоянии, составил по одному миллиону кубометров по каждому тендеру.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что «Газпром» предложил Молдавии новую газовую сделку в обмен на ослабление связей с Европой.

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