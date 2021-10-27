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На Украине назвали стоимость модернизации ГТС

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РИА «Новости»

Чтобы модернизировать газотранспортную систему Украины, власти выделят до конца 2021 года $227 млн. Об этом в интервью «ТСН» сообщил гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Украина уже согласовала десятилетний план развития своей ГТС, который рассчитан на сумму $1,5 млрд», — отметил Макогон.

По его словам, основная часть средств пойдет на строительство и ремонт десяти компрессорных станций, которые будут использоваться для внутренних нужд и частично для транзита. Уже в 2022 году будет достроена компрессорная станция «Яготин», а к 2026 году будут построены еще восемь объектов.

При этом все заявления о том, что украинская ГТС ненадежна, не соответствуют действительности, добавил глава компании.

Ранее Макогон заявил, что украинская ГТС уже потеряла около 4,5 млрд кубометров транзита газа из-за заключения Венгрией контракта с «Газпромом» на поставки газа в обход Украины. Кроме того, существует риск потерять до 10 млрд кубометров газа в этом направлении.

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