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Путин отметил активное развитие Сбера на встрече с Грефом

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что Сбер продолжает активно развиваться. Российский глава встретился с председателем правления Сбербанка Германом Грефом, сообщается на сайте Кремля.

«Все у вас хорошо, я знаю, банк развивается активно», — подчеркнул Путин во время открытия встречи.

Президент также поинтересовался у председателя правления, будет ли в 2021-м году рекордная прибыль у Сбербанка.

«Да, Владимир Владимирович, в этом году, наверное, мы превысим триллион рублей до конца года», — ответил Греф российскому лидеру.

В этом году Сбер отметит 180 лет со дня учреждения. 12 ноября 1841 года считается днем рождения банка.

Ранее Сбер назвал 7 лучших технологических стартапов школьников и студентов.

Также зампред Сбера Станислав Кузнецов заявил о задаче нарастить использование зеленой энергии до 23%.

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