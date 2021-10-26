Рыбаки поймали рыбу размером с человека и разбогатели

Бедные рыбаки из Индии поймали рыбу ростом с человека, после чего смогли обогатиться, продав ее на торгах за 3,74 млн рупий (3,49 млн рублей). Об этом сообщает издание United News of India.

Пятеро рыбаков ловили рыбу в реке Копура, когда в их сеть попало нечто очень тяжелое. После того, когда они подняли ее, определили что это нибея. Этот крупный экземпляр весил 78,4 кг. Сами рыбаки уверяют, что хоть и раньше видели крупных рыб, но настолько огромную смогли поймать впервые.

На следующий день рыбаки отвезли свой улов на рынок в Сундарбане и продали его на аукционе.

Известно, что зеленая нибея — рыба семейства горбылевых. Она обитает на севере Индийского и западе Тихого океанов. Ее также можно встретить в дельтах рек в Южной и Юго-Восточной Азии, в Индокитае и на севере Австралии. Во всех районах своего обитания является ценной промысловой рыбой.

Ранее сообщалось, что правительство никак не может запустить субсидирование перевозок минтая с Дальнего Востока на «большую землю». В итоге минтай, считавшийся раньше «едой для кошек», выбился в премиум-сегмент и стоит теперь как мясо индейки.