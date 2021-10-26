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Британцы стали запасаться едой на Рождество

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Из-за мировых проблем с поставками товаров жители Великобритании стали скупать ингредиенты для праздничных блюд к Рождеству, чтобы не остаться без еды на праздник. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на данные аналитической компании Kantar.

Любители замороженной индейки за последний месяц стали покупать птицу в два раза чаще, при этом спрос на начинку для нее вырос на 20%, а на всевозможные полуфабрикаты на 9%.

Одна из сетей супермаркетов в стране, которая специализируется на продаже замороженных продуктов отметила, что спрос на индейку в их магазинах вырос более чем на 400%. Другие ретейлеры также отмечают серьезно возросший спрос на птицу и полуфабрикаты.

В свою очередь, британские производители индейки и мясопереработчики снизили свои поставки более чем на 20% из-за нехватки рабочей силы.

Перебои в глобальной цепочке поставок связаны с локальными локдаунами, которые создают логистические проблемы в отрасли перевозок. В Британии кризис усугубляется дефицитом рабочей силы из-за Brexit.

Ранее сообщалось, что сектор розничной торговли в Германии борется с проблемами поставки товаров к Рождеству. Многих популярных товаров уже нет в наличии, а новые поставки могут быть только к началу 2022 года.

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