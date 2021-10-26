Украина начала закупать в Польше кислород для пациентов после остановки своего завода

Украина начала закупать в Польше кислород для пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции после того, как производившее его предприятие на западе страны приостановило работу. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко передает ТАСС.

По его словам, доставить кислород из Польши быстрее, чем из Донецкой, Луганской или Запорожской областей.

Ляшко добавил, что все необходимые разрешения были оформлены в течение дня, после чего польская сторона доставила несколько машин в украинские больницы. Министр отметил, что разницу в стоимости польского и украинского кислорода медучреждения не ощутили.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что настрой украинцев против вакцинации продиктован тем, что Россия ведет «информационную войну» против Киева.

Данилов также выразил мнение, что коронавирус имеет искусственное происхождение.