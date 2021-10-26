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Власти Южной Кореи снизят топливные акцизы на фоне резкого подорожания нефти

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Depositphotos

Правительство Республики Корея и правящая Демократическая партия «Тобуро» договорились снизить акцизы на топливо на 20%. Подчеркивается, что это временная мера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение журналистам депутата Национального собрания Пака Ван Чжу.

Перед этим парламентарий встречался с вице-премьером, министром планирования и финансов Хон Нам Ги.

Снижение произойдет с 12 ноября 2021 года по 30 апреля 2022 года. Пак Ван Чжу указал, что в результате цены на бензин должны опуститься в среднем на 164 воны ($0,14), а дизельного топлива — на 116 вон ($0,10 ) за литр.

На прошлой неделе в Южной Корее цены на бензин достигли самого высокого уровня за последние семь лет.

В России же независимые АЗС заявили, что ситуация на топливном рынке остается тяжелой. В следующем году проблемы могут усугубиться из-за налоговых изменений, говорят участники рынка. В правительстве между тем уверяют, что примут необходимые меры для стабилизации цен и поддержки компаний.

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