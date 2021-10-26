NI: капитуляция Байдена позволила России достроить «Северный поток — 2»

Обозреватели Рассел Берман и Рики Гилл в статье для журнала National Interest обвинили президента США Джо Байдена, которая привела к двум внешнеполитическим поражениям Вашингтона.

В первую очередь, они возмутились тем, что при нынешнем президенте Россия сумела достроить «Северный поток — 2», что, по их мнению, является капитуляцией.

«Джо Байден баллотировался в президенты как ястреб [сторонник жесткой политики в отношении России — прим. «Газеты.Ru»], пообещав жестко ответить на проступки Кремля. Тем не менее, его администрация оказалась неожиданной удачей для Москвы, а энергетическая политика — первым провалом», — считают аналитики.

Эксперты назвали данное решение «странным» в контексте внутренней политики.

Вторым поражением Байдена авторы статьи посчитали реакцию РФ на обращение США к странам Средней Азии по поводу возможного базирования в этом регионе американских войск.

«Россия дала понять, что не потерпит размещения военных объектов США в Узбекистане или Киргизии. Москва даже осмелилась предложить размещение американских войск на российских базах в Средней Азии», — удивились Берман и Гилл.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп вновь обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в том, что тот допустил строительство газопровода «Северный поток — 2» в Европу.