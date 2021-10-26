Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Иммунолог Болибок рассказал, за сколько вдохов можно заразиться коронавирусом 03:37
В Роспотребнадзоре заявили, что российские тесты способны выявлять вариант AY.4.2 03:35
Максименко отразил лишь 50% ударов в створ своих ворот в этом сезоне РПЛ 03:31
ТАСС: Залповый пуск ракет «Оникс» и «Калибр» с АПЛ... 03:29
В России разработали систему, позволяющую отследить драки и ДТП по камерам 03:24
В Приморье уволили главврача больницы из-за подделки прививочных сертификатов 03:17
Игрок «Локомотива» Рыбусь рассказал об изменениях в команде... 03:10
В метро на Манхэтене пассажир устроил стрельбу 03:09
Мать узнала человека, которому пересадили сердце ее сына 03:04
В России удвоен прогноз по коэффициенту миграционного прироста... 02:54

Bloomberg: «Северный поток — 2» положит конец зависимости России от стран-транзитеров

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Россия построила газопровод «Северный поток — 2» для того, чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, которые проходят по территории некоторых бывший советских республик и бывших стран-сателлитов. Об этом в статье для издания Bloomberg написал аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли.

По его мнению, после распада СССР страна оказалась в зависимом положении от того, что ее трубопроводы пролегали через страны, которые неожиданно стали независимыми и не всегда дружественными по отношению к Москве. В их число эксперт включил Украину, Молдавию и бывших членов ОВД — Польшу, Чехию, Румынию и Болгарию.

Ли предположил, что благодаря «Северному потоку — 2» России удастся решить эту проблему. Специалист также опроверг бытующее мнение о том, что трубопровод создавался в качестве «газовой ловушки» для Европы.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Россия не будет наращивать поставки газа без гарантий того, что европейский регулятор одобрит запуск «Северного потока — 2».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях