Bloomberg: «Северный поток — 2» положит конец зависимости России от стран-транзитеров

Россия построила газопровод «Северный поток — 2» для того, чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, которые проходят по территории некоторых бывший советских республик и бывших стран-сателлитов. Об этом в статье для издания Bloomberg написал аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли.

По его мнению, после распада СССР страна оказалась в зависимом положении от того, что ее трубопроводы пролегали через страны, которые неожиданно стали независимыми и не всегда дружественными по отношению к Москве. В их число эксперт включил Украину, Молдавию и бывших членов ОВД — Польшу, Чехию, Румынию и Болгарию.

Ли предположил, что благодаря «Северному потоку — 2» России удастся решить эту проблему. Специалист также опроверг бытующее мнение о том, что трубопровод создавался в качестве «газовой ловушки» для Европы.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Россия не будет наращивать поставки газа без гарантий того, что европейский регулятор одобрит запуск «Северного потока — 2».