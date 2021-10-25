Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Путин наградил орденом председателя КС России Зорькина 22:59
Футболист «Локомотива» Баринов: я не достоин играть в сборной России? 22:57
Бывший хоккеист НХЛ Уилсон рассказал о своей наркозависимости 22:49
Оценена опасность выявленной в Москве мутации COVID-19 22:48
Главврач детской больницы под Иркутском посоветовал непривитым «помирать дома» 22:36
Федор Емельяненко: Уайт хочет провести хотя бы один бой с моим участием в UFС 22:27
Российскую колонну военных попытались подорвать в Сирии 22:10
Пентагон не имеет претензий к совместным учениям России и Китая 22:04
Украину впервые пригласили на совещание НАТО для союзников 21:59
В Бельгии оценили влияние слов Путина на ценообразование в ЕС 21:58

Польша скоро поставит миллион кубов газа в Молдавию

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Молдавия получит миллион кубометров природного газа во вторник, 26 октября. Такой объем голубого топлива республике поставит польская нефтегазовая компания PGNiG, передает РИА «Новости» со ссылкой на организацию.

«PGNiG Supply & Trading в сотрудничестве с американо-украинской группой ERU выиграла тендер на поставку природного газа в Молдавию», — сказано в заявлении компании.

Как отметили в PGNiG, это будет первая поставка газа в данную страну из нероссийского источника.

Ранее молдавская госкомпания Energocom подписала контракт с PGNiG на пробную поставку 1 млн кубометров голубого топлива.

На прошлой неделе в Молдавии ввели чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса и проблем с поставками газа в страну. До этого правительство республики обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП для ускорения процесса выделения средств из бюджета на закупку дополнительных объемов газа.

«Газпром» до 1 ноября продлил соглашение с Молдавией на закачку топлива, однако цена выросла до $790 за тысячу кубометров при среднегодовом значении в $200. Власти республики надеются заключить с российской компанией новое долгосрочное соглашение на поставку газа, которое пока не подписано.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях