Польша скоро поставит миллион кубов газа в Молдавию

Молдавия получит миллион кубометров природного газа во вторник, 26 октября. Такой объем голубого топлива республике поставит польская нефтегазовая компания PGNiG, передает РИА «Новости» со ссылкой на организацию.

«PGNiG Supply & Trading в сотрудничестве с американо-украинской группой ERU выиграла тендер на поставку природного газа в Молдавию», — сказано в заявлении компании.

Как отметили в PGNiG, это будет первая поставка газа в данную страну из нероссийского источника.

Ранее молдавская госкомпания Energocom подписала контракт с PGNiG на пробную поставку 1 млн кубометров голубого топлива.

На прошлой неделе в Молдавии ввели чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса и проблем с поставками газа в страну. До этого правительство республики обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП для ускорения процесса выделения средств из бюджета на закупку дополнительных объемов газа.

«Газпром» до 1 ноября продлил соглашение с Молдавией на закачку топлива, однако цена выросла до $790 за тысячу кубометров при среднегодовом значении в $200. Власти республики надеются заключить с российской компанией новое долгосрочное соглашение на поставку газа, которое пока не подписано.