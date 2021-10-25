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Сбер продлил ставку 0,1% по «Дальневосточной ипотеке» до января 2022 года

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сбербанк продлил действие минимальной ставки от 0,1% годовых по государственной программе «Дальневосточная ипотека» до 31 января 2022 года. Ранее планировалось, что акция завершится 1 ноября 2021 года. Базовая ставка по данной программе составляет 1% годовых.

«Мы рады, что у нас есть возможность продлить минимально возможную ставку по программе «Дальневосточная ипотека» еще на три месяца. В совокупности с расширением пула населенных пунктов, в которых можно приобрести жилье по программе, это позволит еще большему числу дальневосточников максимально выгодно решить жилищный вопрос», — рассказал вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Напоминаем, что льготный кредит по программе «Дальневосточная ипотека» могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно), либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 19 лет. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%.

По ставке от 0,1% кредит «Дальневосточная ипотека» предоставляется на покупку квартиры в новостройке, а также на вторичное жилье у юридического или физического лица на сельских территориях и во всех населенных пунктах Магаданской области и Чукотского автономного округа.
Также, согласно Постановлению Правительства РФ, были улучшены условия программы: теперь жилую недвижимость можно приобрести не только в сельской местности, но и в моногородах Дальневосточного федерального округа.

Оформить «Дальневосточную ипотеку» можно на сайте DomClick.ru.

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