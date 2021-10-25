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В Румынии заявили о готовности обеспечить Молдавию газом без учета Приднестровья

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Газопровод из Румынии в Молдавию сможет покрыть почти все нужды Кишинева. Об этом заявила директор одного из управлений румынской национальной газотранспортной системы Transgaz Елизабета Гидиу во время видеоконференции, которая транслировалась румынским телеканалом Profit News TV.

«Газопровод Унгены-Кишинев (Румыния — Молдавия) был введен в эксплуатацию с 1 октября. Он может пропускать до 6,5 миллиона кубических метров газа в день — количество, которое может покрыть потребности Молдавии без Приднестровского региона. Мы ждем, когда поставщики укажут объемы газа, которые мы можем транспортировать в Молдавию», — отметила Гидиу.

Молдавская компания Energocom ранее подписала с украинским «Нафтогазом» соглашение о возможном получении до 700 млн куб. м газа

Власти Молдавии призвали жителей к экономии из-за ситуации с газом. Оператором, который будет ответственным за управление в «режиме тревоги», назначили компанию «Молдоватрансгаз».

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