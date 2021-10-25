Минсельхоз: объем производства крупяных культур полностью обеспечивает внутренние потребности страны

Объемы производства крупяных культур в РФ, в частности гречихи, покрывают спрос и полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка в основных видах круп, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минсельхоза.

«В текущем году посевные площади под гречихой были увеличены на 12,1% — до 975,9 тыс. га, что позволит сохранить стабильную ситуацию на рынке даже в условиях неблагоприятных погодных факторов. По состоянию на 22 октября собрано 837,5 тыс. тонн гречихи, что на 22 тыс. тонн превышает показатель прошлого года», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что с 2020 года производители, а также предприятия переработки крупяных культур работают в условиях постоянно повышающихся затрат, которые связаны с ростом цен на минеральные удобрения, топливо, транспортные услуги и электроэнергию. При этом сельхозтоваропроизводители максимально амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли, уточнили в Минсельхозе.

Ранее сообщалось, что гречка, овсянка и хлопья в ноябре подорожают, возможно, до 20%. Причина — существенный и продолжающийся рост цен на соответствующие культуры.