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Минсельхоз: объем производства крупяных культур полностью обеспечивает внутренние потребности страны

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Depositphotos

Объемы производства крупяных культур в РФ, в частности гречихи, покрывают спрос и полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка в основных видах круп, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минсельхоза.

«В текущем году посевные площади под гречихой были увеличены на 12,1% — до 975,9 тыс. га, что позволит сохранить стабильную ситуацию на рынке даже в условиях неблагоприятных погодных факторов. По состоянию на 22 октября собрано 837,5 тыс. тонн гречихи, что на 22 тыс. тонн превышает показатель прошлого года», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что с 2020 года производители, а также предприятия переработки крупяных культур работают в условиях постоянно повышающихся затрат, которые связаны с ростом цен на минеральные удобрения, топливо, транспортные услуги и электроэнергию. При этом сельхозтоваропроизводители максимально амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли, уточнили в Минсельхозе.

Ранее сообщалось, что гречка, овсянка и хлопья в ноябре подорожают, возможно, до 20%. Причина — существенный и продолжающийся рост цен на соответствующие культуры.

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