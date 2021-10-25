Банки сообщили о рисках ухода клиентов к нелегалам из-за лимитов на кредиты

В Ассоциации банков «Россия» (АБР) заявили, что принятие поправок, наделяющих Центробанк правом на прямые количественные ограничения (ПКО) по кредитам, может привести к уходу российских заемщиков к нелегалам. Соответствующее письмо от АБР было направлено в Минфин, пишет РБК.

В ведомстве подтвердили получение письма.

«Вопрос также будет прорабатываться в рамках доработки законопроекта ко второму чтению в Госдуме », — рассказал вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Банкиры считают, что введение прямых запретов на выдачу кредитов может быть эффективно «для сдерживания кредитной активности банков, но не для сдерживания активности клиентов». Указываются, что россияне могут начать активно оформлять рассрочку у торговых посредников или небанковских экосистем, а также заключать сделки лизинга или даже обращаться к нелегальным кредиторам.

Но банковские аналитики оценили инициативу ЦБ по ужесточению нормативов по выдаче заемщикам необеспеченных кредитов по другому. Они считают, что новые нормы регулирования рынка кредитования не помогут избежать надувания «пузыря» в банковском секторе, но усложнят рефинансирование действующих займов или получение новых.