Стало известно, какие регионы получат крупнейшие дотации в 2021 году

Дагестан, Камчатский край и Якутия будут в 2021 году лидерами по получению дотаций. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные запланированного бюджета.

Уточняется, что речь идет о дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Их общая сумма составит 718 млрд рублей. Из них Дагестану пойдет 72,9 млрд рублей, Якутии — 51, 6 млрд рублей, Камчатскому краю — 41, 1 млрд рублей, Чечне — 33, 5 млрд рублей, Алтайскому краю — 29,5 млрд рублей, Ставрополью — 24,3 млрд рублей, Бурятии — 21,9 млрд рублей, Крыму — 21,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что действующие методы сбора и обработки информации по социально-демографическим вопросам требуют постоянного развития — поэтому Росстат решил усовершенствовать способы оценки финансового положения россиян. В частности, многодетных семей и пожилых: при измерении доходов населения теперь планируется учитывать инвестиционные и биржевые активы, а также социальную помощь в натуральном виде.