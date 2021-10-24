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Эксперт рассказал, что не следует покупать в duty-free

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Depositphotos

Редактор издания Travel Markets Insider Лоис Пастернак предупредил, что многие товары в заведениях беспошлинной торговли могут оказаться дороже, чем в обычных магазинах. Об этом он сказал в беседе с агентством «Прайм».

В частности, в этой категории числится электроника: если цена на гаджет ниже, это, скорее всего, устаревшая модель, указал эксперт.

По его словам, нужно быть осторожными и с одеждой, если только она не местного производства. При этом необходимо избегать покупок тех предметов одежды, на которые только нанесены упоминания о стране пребывания.

Пастернак посоветовал приобретать специфические местные товары, вроде деликатесов или ремесленных изделий.

Он также призвал не покупать в duty-free косметику, за исключением элитной, которой обычно нет в ассортименте других магазинов, но которая часто продается по привлекательным ценам именно в заведениях duty-free.

В числе других групп товаров, на которые не стоит обращать внимание в магазинах беспошлинной торговли, находятся фото- и видеокамеры, чемоданы и дорожные сумки, а также различные негабаритные принадлежности для путешествий, в том числе подушки и повязки на глаза.

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