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«Газпром» назвал оплату долгов условием для продления газового контракта с Молдавией

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Павел Львов/РИА «Новости»

В ситуации с поставками газа в Молдавию нет никакой политики, «Газпром» не может работать в убыток, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Его слова приводит ТАСС.

Представитель компании подчеркнул, что Молдавия «сама провоцирует кризис», и в холдинге не могут допустить потерь налоговых выплат в бюджет России. Куприянов отметил, что появившиеся сведения о существующем намерении властей Молдавии ликвидировать предприятие «Молдовагаз», на котором висят долги за поставленный газ, вызывают непонимание. «За полученный товар надо платить вовремя», — подчеркнул он.

«Несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. «Газпром» и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года», — пояснил представитель «Газпрома».

В противном случае, отметил он, компания остановит поставки газа в Молдавию. По словам Куприянова, молдавская сторона задолжала $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет $709 млн.

На фоне дефицита топлива Молдавия обратилась к Украине с просьбой предоставить около 15 млн куб. м газа. При этом киевские власти в случае согласия хотят, чтобы Молдавия вернула этот газ до конца зимы.

С 1 апреля этого года Молдавия покупала у России газ по $176 за тысячу кубометров при объеме потребления порядка 2,5-3 млрд куб. м природного газа. Контракт с «Газпромом» был подписан в 2007 году. При этом размер молдавского долга составляет порядка $7,5 млрд.

«Газпром» до 1 ноября продлил соглашение с Молдавией на закачку топлива, однако цена выросла до $790 за тысячу кубометров при среднегодовом значении в $200. Власти республики надеются заключить с российской компанией новое долгосрочное соглашение на поставку газа, которое пока не подписано.

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