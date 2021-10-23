Пассажирам некоторых электричек компенсируют абонементы из-за нерабочих дней

Пассажиры поездов АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» смогут воспользоваться абонементом «Рабочего дня» 28, 29 октября и 1, 2, 3 ноября, а если в нерабочие дни не будут пользоваться абонементом, можно вернуть средства за неиспользованные дни. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«Пассажиры, у которых из-за объявления нерабочих дней отпала необходимость в приобретенных ранее абонементах, могут обратиться в кассу для возврата денежных средств за неиспользованные дни. Это необходимо сделать до окончания срока действия абонемента – чем раньше, тем больше дней будет компенсировано», — говорится в сообщении.

Абонементы «Выходного дня» будут действовать с 29 октября по 1 ноября и с 3 по 8 ноября.

В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В Москве период нерабочих дней начнется раньше всероссийского — со следующего четверга, 28 октября. В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других. Какие еще ограничения ждут москвичей, рассказала в своем материале «Газета.Ru».

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в городе развивается по худшему сценарию, поэтому и было принято такое решение.

Ранее стало известно, что треть россиян продолжит работать в ноябрьские выходные.