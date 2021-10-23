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Депутат Рады Гончаренко заявил, что Украина «приползет на коленях к Путину» из-за газа

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале прокомментировал энергетический кризис на Украине.

По его словам, Украина полностью провалила подготовку к отопительному сезону. Гончаренко отметил, что в прошлом году запасы газа на начало осенне-зимнего периода составляли 28 млрд кубометров, а на начало этого — лишь 18,5 млрд. Запасов угля также в разы меньше необходимого для отопительного сезона.

Депутат обвинил Киев в финансировании стран, которые представляют опасность для Украины из-за возможных поставок электроэнергии из России и Белоруссии. «Довели до того, что Путин потирает руки и ждет, что Украина приползет на коленях просить газ. Позор такой подготовке», — заявил Гончаренко.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала причины энергетического кризиса на Украине. По ее словам, происходящее в стране связано с некомпетентностью властей и «коррупционными махинациями с перепродажей украинского газа», последствия которой вскоре отразятся на гражданах и бизнес-сфере.

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