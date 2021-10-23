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Женщину, читавшую ребенку Библию перед сном, убило шальной пулей

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РИА Новости

Молодая мать двоих детей из пригорода Чикаго была убита шальной пулей — это произошло, когда женщина читала Библию своей маленькой дочери перед сном. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что погибшая, 23-летняя Мелани Йейтс, и ее муж в разных комнатах готовили детей ко сну, когда в доме раздался громкий хлопок. Мужчина окликнул супругу и спросил, слышала ли она странный звук. Но она не ответила — оказалось, в дом влетела пуля и попала женщине в голову. На место были вызваны парамедики, которые доставили раненную женщину в критическом состоянии. Через некоторое время ее отключили от системы жизнеобеспечения

«Он вошел и сказал мне, что в нашу дочь стреляли, и мы ему не поверили. Это просто уму непостижимо», — рассказала мать жертвы.

Полиция считает, что Йейтс не была целью преступника или преступников — соседи семейной пары сообщили, что в день убийства слышали несколько выстрелов в этом районе. Позже следователи нашли шесть гильз возле дома семьи Йейтс.

Брат погибшей запустил кампанию по оказанию финансовой помощи мужу Мелани. Он написал: «Все, кто знал Лэни, знают, что она любила Иисуса Христа всем своим существом. Нет никаких сомнений в том, что она сейчас на небесах. Но мы на земле очень по ней скучаем».

Шон Кальдерон, отец погибшей женщины, сказал, что обнаружение человека, который произвел выстрел, не вернет ее обратно, но приведет семью к «некоему завершению».

Ранее мужчина обокрал мать друга прямо на его похоронах.

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