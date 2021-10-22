Экономист Ларюшина рассказал, как Молдавии преодолеть энергокризис

Экономический аналитик, эксперт молдавского Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Татьяна Ларюшина заявил, что Молдавии не получится выйти из энергетического кризиса без подписания контракта с «Газпромом». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Без контракта с «Газпромом» просто несерьезно говорить о «разруливании» энергетического кризиса. Другое дело, я не сомневаюсь, что высшее руководство страны заинтересовано в формировании взаимовыгодного сотрудничества между Молдавией и РФ, без этого невозможно нормальное и спокойное решение, без этого невозможно решение других угроз с точки зрения экономики», — утверждает Ларюшина.

Она подчеркнула, что текущий газовый кризис в республики произошел из-за множества ошибок предыдущих правительств, которые не разбирались с существующими проблемами.

По словам Ларюшиной, похожая ситуация в Молдавии обстояла в 1999 году. Тогда газовый кризис начался из-за похожих обстоятельств: коррупция, некомпетентность и незрелость государственной элиты.

Ранее из-за газового кризиса в республике в Кишиневе погасили Вечный огонь на мемориальном комплексе «Вечность».