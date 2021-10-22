Набиуллина рассказала о влиянии новых антиковидных мер на экономику РФ

Объявленные антиковидные ограничения будут ограниченно влиять на экономику страны. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, сообщает ТАСС.

«Многое будет зависеть от того, как дальше будет развиваться эпидемиологическая ситуация, какие меры будут приниматься. Здоровье людей — это главный приоритет», — объяснила руководитель ЦБ.

close Председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, 22 октября 2021 года Полную галерею можно посмореть

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В своем прогнозе, по словам Набиуллиной, Центробанк не учел эти меры, поскольку они были объявлены недавно.

Ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране президент Владимир Путин одобрил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Предложение поступило от вице-премьера Татьяны Голиковой. Как отметил глава государства, «важно сбить пик новой волны эпидемии». При этом в Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября.