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ФОТО ДНЯ: Набиуллина надела брошку с луком после повышения ставки ЦБ

Новая ставка ЦБ – новая брошь председателя Банка России. Эльвира Набиуллина на пресс-конференцию, посвященную повышению ключевой ставки, надела брошь, которую раньше на ней не видели.
Новое украшение представляет собой золотой лук со стрелой. 22 октября Центробанк шестой раз подряд повысил ключевую ставку – с 6,75% до 7,5%.

Появление Набиуллиной с разными брошами на наиболее значимых брифингах ЦБ стало своеобразной традицией. Чаще всего они изображают различные растения, зверей и птиц. Глава регулятора рассказывала, что таким образом подчеркивает отношение к текущей ситуации.

Так в конце 2020 года на заседании совета директоров ЦБ она появилась с украшением в виде снегиря, символизирующего устойчивость к заморозкам. До этого весной она надевала брошь в виде неваляшки, намекающей на меры регулятора во время пандемии.

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