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В Молдавии заявили, что не уверены в достижении газовой договоренности с «Газпромом»

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Вадим Денисов/ИТАР-ТАСС/

Пока нет уверенности в том, что между правительством Молдавии и «Газпромом» будет заключен новый газовый контракт, несмотря на прогресс в переговорном процессе. Об этом на брифинге заявила молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица, сообщает РИА «Новости».

«В Москве прошел новый раунд переговоров по вопросу поставок газа, ситуация сдвинулась с места, но на данный момент у нас нет окончательной новой договоренности, нет даже уверенности, что она в конце концов будет достигнута. Правительство намерено продолжить переговоры с «Газпромом», чтобы найти долгосрочное решение, основанное на коммерческих интересах обеих стран», — рассказала премьер.

В случае неуспеха правительство страны предложит новые меры по поддержке энергобезопасности Молдавии.

»Газета.Ru» ранее подробно сообщала о газовой ситуации в Молдавии, попытках страны заключить долгосрочный контракт с «Газпромом» и найти альтернативы российскому топливу.

13 октября власти Молдавии объявили о введении «режима тревоги» из-за нехватки газа.

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