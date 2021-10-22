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Байден предсказал «драматическое» падение цен на топливо в ближайшие два-три года

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Jonathan Drake/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден предсказал «драматическое» падение цен на топливо в ближайшие два-три года, сообщает телеканал CNN.

«Вы увидите драматическое падение, драматическое падение в том, что произойдет в отношении цен на бензин по мере того, как мы продвигаемся в следующие два-три года», — заявил Байден.

При этом, по мнению американского президента, пока говорить о снижении цен на бензин в США рано.

«Вы увидите, что цены на бензин поползут вниз зимой, в следующем, 2022 году. Пока я не вижу предпосылок, чтобы с ними что-то произошло до этого времени», — подчеркнул Байден.

Кроме того, он обвинил в росте цен на бензин ОПЕК.

«Это связано с тем, что поставки ограничиваются ОПЕК. Сейчас идут активные переговоры, многие ближневосточные лидеры хотели бы со мной переговорить. Я не уверен, что буду с ними разговаривать», — заявил Байден.

Ранее стало известно, почему США не удается взять рекордную инфляцию под контроль.

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