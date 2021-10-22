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Производители предупредили о росте цен на мясные продукты

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Максим Змеев/Reuters

Крупнейшие компании, занимающиеся переработкой мяса предупредили, что в скором времени подорожают колбасы, сосиски . Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на крупные торговые сети.

«За последний месяц мы получили более десяти писем от поставщиков мясной продукции с просьбой принять повышение цен на производимые ими товары», — рассказал представитель ритейлера «Верный».

Как отметили в компании, больше всего может повысится стоимость готовой продукции: цена тефтель и котлет из курицы увеличится до 10%, фарша — до 12%, куриного шницеля — до 18%. Салями и сосиски, вероятно, подорожают на 10%.

В сети гипермаркетов «Лента» рассказали об удорожании свинины и говядины — от 4 до 25% в зависимости от позиции.

Производители объяснили увеличение стоимости ростом издержек.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова заявил, что роста цен в ближайшее время можно не ожидать по меньшей мере на три вида товара.

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