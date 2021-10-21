Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-чемпион UFC рассказал об угрозах со стороны промоушена 00:01
Названы машины с пробегом, которые дорожают сильнее остальных 00:00
Актер Андрей Бурковский ушел из МХТ имени Чехова 21.10.2021, 23:59
«Наполи» обыграл «Легию» и обошел «Спартак»... 21.10.2021, 23:53
«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги... 21.10.2021, 23:51
Джонни Депп подарил президенту Сербии плюшевую птицу и восхитил сотрудниц его... 21.10.2021, 23:47
Речь премьера Польши в Европарламенте оборвали упоминанием Путина 21.10.2021, 23:45
Отдыхавшие на лодке во Флориде друзья нашли потерявшуюся в океане... 21.10.2021, 23:43
В Японии арестовали мужчину, редактировавшего порноролики с помощью ИИ 21.10.2021, 23:35
Юный фанат «Локомотива» рассказал, как получил медаль РПЛ от Семина 21.10.2021, 23:32

Правительство Франции заморозило цены на газ

close
100%
Reuters

Премьер Франции Жан Кастекс завил, что цены на газ в стране будут заморожены до конца следующего года. Об этом сообщает ТАСС.

Кастекс объяснил, что, по мнению экспертов, топливо будет дешеветь медленнее, чем предполагалось, поэтому и было принято такое решение. Ранее французское правительство планировало заморозить цену лишь до апреля 2022 года.

Премьер также объявил, что каждому французу, чья ежемесячная зарплата не превышает €2 тысячи, будет выплачена «компенсация за инфляцию» по €100.

Ранее сообщалось, что что некоторые страны Европы стали тратить газ из хранилищ. Предположительно, тратят запасы газа из хранилищ уже Австрия, Чехия, Франция и Германия. Ранее стало известно, что с начала октября расходуют свои запасы Венгрия, Нидерланды, Польша, а также Словакия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дефицит газа в Европе — «рукотворный результат» политики Еврокомиссии. Президент обратил внимание на то, что Россия только наращивает поставки в Европу, в то время как США недопоставляют.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях