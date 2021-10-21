Правительство Франции заморозило цены на газ

Премьер Франции Жан Кастекс завил, что цены на газ в стране будут заморожены до конца следующего года. Об этом сообщает ТАСС.

Кастекс объяснил, что, по мнению экспертов, топливо будет дешеветь медленнее, чем предполагалось, поэтому и было принято такое решение. Ранее французское правительство планировало заморозить цену лишь до апреля 2022 года.

Премьер также объявил, что каждому французу, чья ежемесячная зарплата не превышает €2 тысячи, будет выплачена «компенсация за инфляцию» по €100.

Ранее сообщалось, что что некоторые страны Европы стали тратить газ из хранилищ. Предположительно, тратят запасы газа из хранилищ уже Австрия, Чехия, Франция и Германия. Ранее стало известно, что с начала октября расходуют свои запасы Венгрия, Нидерланды, Польша, а также Словакия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дефицит газа в Европе — «рукотворный результат» политики Еврокомиссии. Президент обратил внимание на то, что Россия только наращивает поставки в Европу, в то время как США недопоставляют.