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Турецкая лира установила антирекорд

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Depositphotos

Курс турецкой лиры по отношению к доллару побил антирекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Это произошло после того, как Центробанк Турции в четверг решил снизить ключевую ставку с 18% до 16%.

Так, в ходе торгов 21 октября стоимость американской валюты составляла 9,43 лиры.

В минувший четверг курс доллара к лире вырос до 9,18 лиры за доллар на фоне новости об увольнении трех высокопоставленных чиновников ЦБ, включая двух заместителей главы регулятора — Угура Намыка Кучука и Семиха Тюмена.

Как рассказал РИА «Новости» финансовый директор факторинговой компании Eko Faktoring Арда Тунджа, все трое уволенных чиновников на последнем заседании совета по денежно-кредитной политике ЦБ проголосовали против уменьшения ставки. По его словам, турецкий ЦБ потерял независимость, и лира продолжит падение. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратует за снижение ставки, указывая, что рост инфляции обусловлен высокими процентными ставками.

14 октября сообщалось, что курс лиры обновил рекордный минимум по отношению к рублю.

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