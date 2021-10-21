Международные резервы РФ выросли за неделю на $4,9 млрд

Международные резервы РФ по состоянию на 15 октября 2021 года составили $620,3 млрд,, следует из данных Центробанка.

Таким образом, резервы за неделю увеличились на $4,9 млрд, или на 0,8%. Отмечается, что это произошло под воздействием положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

К началу прошлого месяца сентября международные резервы РФ обновили исторический максимум и составили $618,2 млрд на 1 сентября.

В августе резервы выросли на 2,86%. Только за неделю с 20 до 27 августа они увеличились на $20 млрд, до $615,6 млрд. Сообщалось, что ключевой составляющей прироста стало получение Россией поддержки от Международного валютного фонда (МВФ).

Ранее МВФ выделил России $18 млрд в виде специальных прав заимствования (SDR) — искусственно созданное средство для платежных расчетов фонда. Ранее МВФ выпускал SDR в 2009 году, после мирового финансового кризиса.