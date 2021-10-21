В ПФР рассказали, как наследникам забрать недополученную пенсию своих родственников

Члены семьи умершего пенсионера имеют право получить его недополученную пенсию. При этом получить ее необходимо до истечения полугода со дня смерти человека. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Самарской области.

Получить пенсию могут те члены семьи, которые на момент смерти пенсионера проживали вместе с ним. Сюда могут относиться: дети, братья, сестры, внуки пенсионера, родители пенсионера, супруг или супруга.

Кроме того, факт совместного проживания необходимо будет подтвердить. Для этого в Пенсионный фонд надо предоставить данные паспорта, справки из жилищных органов и другие документы.

Если же после смерти пенсионера прошло более шести месяцев, то недополученную пенсию можно получить уже в качестве наследства. Для этого также подается заявление о выплате начисленной и неполученной пенсионером суммы, а также свидетельство о праве на наследство.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что досрочно выйти на пенсию могут предпенсионеры с большим стажем работы, безработные предпенсионеры, а также многодетные женщины.