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В ПФР рассказали, как наследникам забрать недополученную пенсию своих родственников

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Члены семьи умершего пенсионера имеют право получить его недополученную пенсию. При этом получить ее необходимо до истечения полугода со дня смерти человека. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Самарской области.

Получить пенсию могут те члены семьи, которые на момент смерти пенсионера проживали вместе с ним. Сюда могут относиться: дети, братья, сестры, внуки пенсионера, родители пенсионера, супруг или супруга.

Кроме того, факт совместного проживания необходимо будет подтвердить. Для этого в Пенсионный фонд надо предоставить данные паспорта, справки из жилищных органов и другие документы.

Если же после смерти пенсионера прошло более шести месяцев, то недополученную пенсию можно получить уже в качестве наследства. Для этого также подается заявление о выплате начисленной и неполученной пенсионером суммы, а также свидетельство о праве на наследство.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что досрочно выйти на пенсию могут предпенсионеры с большим стажем работы, безработные предпенсионеры, а также многодетные женщины.

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