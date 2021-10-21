Украинцы пожаловались на ухудшение материального положения при Зеленском

Финансовое положение большинства украинских семей ухудшилось за последние два года, следует из данных опроса Киевского международного социологии (КМИС).

По данным исследования, проведенного в сентябре, 55,5% украинцев пожаловались на ухудшение материального положения в период президентства Владимира Зеленского. Об улучшении сообщили лишь 10,7% респондентов, еще 32,9% отметили, что ничего не изменилось, свидетельствуют результаты соцопроса.

Также украинцы назвали причины экономического кризиса в стране. Так, 42,1% респондентов назвали высокий уровень коррупции, 31,2% — некомпетентность власти, 12,1% — пандемию коронавирусной инфекции, а 8,5% — вооруженный конфликт в Донбассе.

Согласно рейтингу доверия политических сил, проведенному КМИС, партия Зеленского «Слуга народа» впервые уступила партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». До этого сообщалось, что украинцы не доверяют власти, Вооруженным силам и отечественному минздраву.