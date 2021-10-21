В России лишь 8% сотрудников доверили бы работодателю свою биометрию

В России лишь 8% сотрудников доверили бы работодателю свои биометрические данные. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компаний HeadHunter и «Инфосистема Джет».

В опросе приняли участие порядка 2 тысяч работников из 15 разных отраслей. В данном случае под биометрией имелась в виду система идентификации человека по его уникальным биологическим и физиологическим характеристикам: отпечатку пальца, рисунку глаза и т.д.

Согласно представленной информации, 38% респондентов не захотели делиться данными ни при каких условиях. Другие работники согласились поделиться уникальными сведениями для доступа на территорию организации (на это согласны 43% участников опроса), для доступа в различные помещения (39%), для входа в систему компьютера (34%) и т.д.

Кроме того, 41% сотрудников организаций не против подписать согласие на обработку отпечатка пальца, а 35% — на обработку изображения лица.

Ранее стало известно, что ВТБ и Московский метрополитен запустили оплату проезда с помощью распознавания лиц.