Россияне решили сэкономить во время нерабочих дней

Во время новых ограничений из-за коронавируса 52% россиян планируют экономить средства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование группы IDF Eurasia.

Согласно исследованию, новые противоэпидемические меры предполагают серьезное снижение уровня потребления товаров и услуг, что позволит многим сэкономить средства.» В том числе за счет этого суммарно более половины опрошенных переходят на сберегательную финансовую модель или стараются снизить долговую нагрузку, что является разумной стратегией на фоне усиливающийся неопределенности», — сказали в компании.

Пятая часть опрошенных сообщила о незначительной экономии, 17% не планируют менять свои траты, а 11% собираются увеличить расходы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

При этом главам регионов президент разрешил сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Они могут объявить нерабочими дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября.