В «Нафтогаз Украины» рассказали, когда страна сможет отказаться от импорта газа

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, заявил, что страна сможет полностью обеспечить себя газом и отказаться от его импорта в течение пяти лет. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам Витренко, успех будет зависеть от трех факторов. Первым является наращивание добычи газа, вторым — увеличение производства Украиной биогаза. По словам представителя Украины, это постоянное и безопасное для окружающей среды решение.

Витренко также указал, что большая площадь Украины, по сравнению с другими странами Европы, позволяет построить на значимых площадях солнечные, ветровые электростанции и базы по производству биомассы.

«У нас развитый сельскохозяйственный сектор, что тоже важно для производства биогаза», — указал глава правления НАК «Нафтогаз Украины»

Третьим факторам он назвал повышение энергоэффективности для достижения Украиной энергетической независимости.

Ранее Национальная Федерация работодателей Украины попросила власти признать, что страна столкнулась с энергетической катастрофой. В организации сообщили, что в текущем году энергоресурсы сильно подорожали, и это привело к тому, что цена на газ для украинских компаний выросла в четыре-пять раз по сравнению с конкурентами.