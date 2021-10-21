Юрист объяснил, нужно ли платить налог при переводе с карты на карту

Россияне не обязаны платить налог на доходы физических лиц в случае безвозмездного перевода денежных средств со своей карты на чужую. Об этом в беседе с «АиФ» рассказал юрист Единого центра защиты, член Ассоциации юристов России Самвел Меграбян.

По его словам, действия физического лица регулируются пунктом 18.1 статьи 217 Налогового кодекса. То есть, безвозмездный перевод с карты на карту между физическими лицами расценивается в качестве подарка.

При этом следует учитывать, что если гражданин переводить другому гражданину определенные суммы на регулярной основе, то этим может заинтересоваться ФНС.

«Зачастую граждане осуществляют предпринимательскую деятельность без заключения договоров и регистрации юридического лица (например, оплата аренды квартиры, оплата каких-либо услуг и проч.) для избежания налогового обложения», пояснил Меграбян.

Ранее сообщалось, что банки начали взимать комиссию за перевод денег с карты на карту другой кредитной организации.