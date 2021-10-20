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Крупнейшим экономикам мира предсказали провал в выполнении климатических целей

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Depositphotos

Крупнейшие мировые экономики к 2030 году будут добывать более чем в два раза больше угля, нефти и газа, чем это требуется для достижения климатических целей, обозначенных в Парижском соглашении 2015. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на отчет ООН и мнение аналитиков.

Годовой отчет программы ООН по окружающей среде показал, что 15 основных производителей топлива будут добывать в общей сложности примерно на 110% больше ископаемых ресурсов в 2030 году, чем было отмечено в Парижском соглашении.

В докладе говорится, что, несмотря на усилия по укреплению климатических целей, большинство крупных производителей нефти и газа хотят увеличить добычу до 2030 года. Тоже можно сказать и о производителях угля, которые не собираются уменьшать уровень добычи.

Это приведет к увеличению производства угля примерно на 240%, нефти — на 57% и газа — на 71% к 2030 году, что никак не улучшит ситуацию по достижению климатических целей и сдерживания темпов глобального потепления.

В отчете проанализированы страны: Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Германия, Индия, Индонезия, Мексика, Норвегия, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, ОАЭ, Великобритания и США.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал, что в России глобальный энергопереход, представляющий собой перевод экономики на более экологичные источники энергии, обойдется примерно в 90 трлн руб. и будет длиться 28 лет.

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