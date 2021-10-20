Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Собянин рассказал о переходе столицы на зеленую энергетику 10:18
В Совфеде прокомментировали заявления министра обороны США о России 10:15
В Android 12 обнаружили полезную функцию 10:10
Посол России заявил, что «Северный поток — 2» может заполнить брешь... 10:09
В Нью-Йорке закрылось генконсульство Белоруссии 10:03
Депутат Дмитриева рассказала, что в первые дни в Госдуме ей пришлось работать... 10:02
В Москве у безработного угнали кроссовер Hyundai стоимостью более 3 млн... 09:57
Во Всероссийской федерации волейбола отреагировали на дисквалификацию Мусэрского 09:56
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Чечне 09:54
Безруков рассказал, почему легко переносит заболевание коронавирусом 09:51

Нефтяники предложили использовать свое оборудование для майнинга криптовалют

close
100%
Dado Ruvic/Reuters

Нефтяники предложили использовать свое оборудование для майнинга криптовалют, сообщает газета «Коммерсантъ».

Проект снабжения близлежащих центров обработки данных (ЦОД) от электричества через сжигание попутного нефтяного газа был направлен на рассмотрение в Минпромторг, Минцифры и Центробанк.

Предполагается, что этот проект заинтересует инвесторов из Китая, где законодательно запрещен майнинг криптовалют. В Минпромторге, по данным источников издания, попросили проверить Центробанк законность такой инициативы.

В России пока не принят закон, который бы регулировал порядок оборота цифровых валют.

Ранее криптоэксперт объяснил увеличение объемов добычи биткоина в России.

Генеральный директор криптобанка Chatex Майкл Росс-Джонсон считает, что также добычи способствовало то, что в России есть специальные зоны, майнинг-отели. Подобные площадки функционируют в Москве и Подмосковье, Новосибирской, Иркутской, Свердловской, Томской и Челябинской областях, а также в Татарстане.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях