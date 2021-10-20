Нефтяники предложили использовать свое оборудование для майнинга криптовалют, сообщает газета «Коммерсантъ».

Проект снабжения близлежащих центров обработки данных (ЦОД) от электричества через сжигание попутного нефтяного газа был направлен на рассмотрение в Минпромторг, Минцифры и Центробанк.

Предполагается, что этот проект заинтересует инвесторов из Китая, где законодательно запрещен майнинг криптовалют. В Минпромторге, по данным источников издания, попросили проверить Центробанк законность такой инициативы.

В России пока не принят закон, который бы регулировал порядок оборота цифровых валют.

Ранее криптоэксперт объяснил увеличение объемов добычи биткоина в России.

Генеральный директор криптобанка Chatex Майкл Росс-Джонсон считает, что также добычи способствовало то, что в России есть специальные зоны, майнинг-отели. Подобные площадки функционируют в Москве и Подмосковье, Новосибирской, Иркутской, Свердловской, Томской и Челябинской областях, а также в Татарстане.