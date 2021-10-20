Россиянам назвали товары, которым не грозит инфляция

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова считает, что роста цен в ближайшее время можно не ожидать по меньшей мере на три вида товара, передает агентство «Прайм».

Первый такой товар — яблоки, считает эксперт. Высокий урожай в этом году способствует снижению цен и обеспечит более низкие темпы роста цен до конца года. Однако, она отмечает, что говорить о динамике цен на другие российские овощи и фрукты пока рано — она будет зависеть от собранного урожая и возможности закладки в хранилища.

Экономист полагает, что не подорожают и некоторые стройматериалы — из-за невостребованности после бурного роста цен.

Из-за завершения сезона отпусков Долгова также прогнозирует снижение цен на туристические услуги — в частности, услуги гостиниц, санаториев и пансионатов. Однако не исключено, что с приближением новогодних праздников цены снова могут начать расти.

Говоря о необходимости закупок впрок, эксперт просит не злоупотреблять.

«Нужно понимать, что любой всплеск спроса может спровоцировать еще большее повышение цен ритейлерами, а в условиях проблем с логистикой — дефицит товара на полках магазинов, что опять подстегнет цены», — заключила Долгова.

Ранее экономист предупредила о росте цен на овощи и фрукты до 20% к Новому году.