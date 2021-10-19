Глава Еврокомиссии призвала премьера Польши не прикрываться «Северным потоком — 2»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе дебатов в Европарламенте по вопросу кризиса верховенства права в Польше и ответных шагов Евросоюза призвала премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого не пытаться подменить темой «Северного потока — 2» вопрос о соблюдении общеевропейских ценностей и демократии, сообщает РИА «Новости».

«Не пытайтесь увести внимание от того, что мы обсуждаем здесь и сейчас, речь идет о верховенстве права — и не надо уходить от этого обсуждения. Подрыв этих важнейших элементов ставит европейскую демократию в рискованное положение. Мы не можем это терпеть, и мы это терпеть не будем», — сказала фон дер Ляйен.

Во вторник, 19 октября, депутаты Европарламента в рамках пленарной сессии в Страсбурге обсуждают кризис верховенства права в Польше, из-за которого вопрос финансирования Варшавы из бюджета ЕС оказался под угрозой. В ответ на обвинения со стороны немецких депутатов в нарушении демократических ценностей Евросоюза, польский премьер заявил, что Германия якобы причастна к росту цен на газ в Европе из-за поддержки проекта газопровода «Северный поток — 2».

Подробнее о выступлении Моравецкого на пленарной сессии Европарламента — в материале «Газеты.Ru».